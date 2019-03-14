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Hastanede 'cenaze hangi köye gidecek' gerginliği

Mardin’de bir özel hastanede hasta yakınları vefat eden akrabaları, 77 yaşındaki H.

Mardin'de bir özel hastanede hasta yakınları vefat eden akrabaları, 77 yaşındaki H.O.'nun cenazesinin defin işleminin hangi köye yapılacağına karar veremeyince kargaşa çıktı. Cenaze yakınlarını polis ekipleri ayırdı.


Edinilen bilgilere göre Mardin'de bir hastanede tedavi gören 77 yaşındaki H.O., hayatını kaybetti. Cenazenin kendi köylerine defnedilmesini isteyen oğullarına karşı gelen amcaoğulları cenazenin kendi köylerine defnedilmesini isteyince gerginlik yaşandı. Hastane bahçesinde birbirine giren cenaze sahipleri Kızıltepe İlçe emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin araya girmesi ile sakinleştirildi.


Cenazenin polis tarafından uzlaştırılan iki ailenin ortak kararı olarak Otluca köyünde defin işlemine karar verildi.

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