İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastanede yangın ve tahliye tatbikatı gerçeği aratmadı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde devlet hastanesi binasında yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devlet hastanesi binasında yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.


Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde AFAD, Kızıltepe İtfaiye Ekibi, Mardin UMKE, Kızıltepe 112 İstasyon çalışanları, hastane çalışanlarının katılımlarıyla yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Hastane personeline, çıkan yangını söndürme teknikleri ve alınacak önlemler, karşılaşılan afet anında etkilenen kazazedeler, binalarda bulunan hasta ve çalışanların nasıl kurtulacağı teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Tüm önlemler alınarak yapılan tatbikat senaryosuna göre, hastane yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Sonrasında acil kurtarma ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek, serviste yatan hastalar yatay ve dikey olarak UMKE ve AFAD ekiplerince tahliye edildi. Tahliye edilen hastalar yine ivedi bir şekilde yapılan ilk müdahalelerinin ardından 112 ekipleri ile hastanenin acil servisine nakilleri gerçekleştirildi.


60 kişinin yer aldığı tatbikat hastane aciline alınan hastaların ileri yaşam destekleri sağlanarak tatbikat sonlandırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.