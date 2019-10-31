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Havan saldırısında yaralanmıştı, 19 gün sonra şehit oldu

Mardin’in Nusaybin ilçesine terör örgütü mensupları tarafından atılan havan topu nedeniyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 19 günlük yaşam savaşını kaybeden Şivan Çetin, toprağa verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine terör örgütü mensupları tarafından atılan havan topu nedeniyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 19 günlük yaşam savaşını kaybeden Şivan Çetin, toprağa verildi.


Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PYD/YPG tarafından sınırın Suriye tarafından 11 Ekim'de sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıda yaralanan Şivan Çetin, tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


Çetin'in cansız bedeni sabah saatlerinde Nusaybin'de toprağa verilirken, olayda şehit olanların sayısı 9'a yükseldi.

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