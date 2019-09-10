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Hayırsever Aktaş ailesi Nusaybin'e okul yaptıracak

Mardin’in Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş ve kardeşleri, ilçede okul yaptırmak için protokol imzaladı.

Mardin'in Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş ve kardeşleri, ilçede okul yaptırmak için protokol imzaladı.


Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan protokolde İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Aktaş ailesi adına Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş hazır bulundu. Yapılan görüşmelerden sonran Sarı ile Aktaş, Nusaybin'e bağlı Gedikhane Mahallesi'nde 4 derslikli okul yaptırmak için protokol imzaladı.


İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, okul yaptıracakları için Aktaş ailesine teşekkür etti.

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