Hayvan barınağı sokak hayvanlarına yuva oldu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde kışın zor şartlarında sokak hayvanlarının zarar görmemesi için çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda hayvanların rüzgardan etkilenmemesi için barınakların etrafına branda çekilirken yuvalara ise elektrikli ısıtıcılar yerleştirildi. Barınak, yapılan çalışmalarla sokak hayvanlarına sıcak bir yuva oldu. Hayvanların yeme, içme, aşı ve gerekli bakımları barınakta devam ediyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yapılan çalışmalar sayesinde sokak hayvanlarını rüzgar ve soğuktan koruduklarını belirtti. Türkiye'de örnek gösterilecek bir hayvan barınağına sahip olduklarını ifade eden Vali Yaman, sokak hayvanlarını soğuktan korumak için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Vali Yaman, “Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi olarak, hayvan barınaklarına elektrikli ısıtıcılar ve etraflarını branda ile kapattık. Burada engelli, yavru ve diğer hayvanları soğuktan koruyarak sıcak bir yuvaya sahip oldular. Bu konuda barınakta çalışan arkadaşlarımızda gerekli hassasiyeti gösteriyorlar" dedi.