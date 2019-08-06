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HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Mardin merkezli terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında ‘terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınan HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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