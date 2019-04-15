HDP'den Nusaybin Belediye Başkanı seçilen Nergiz, mazbatasını aldı

Yerel seçimlerde HDP'den Mardin'in Nusaybin İlçe Belediye Başkanı seçilen Av. Semire Nergiz, mazbatasını aldı.

HDP'den seçilen beraberindeki meclis üyeleriyle Nusaybin Adliyesi'ne gelen Nergiz, İlçe Seçim Kurulu'na gitti. Burada İlçe Seçim Kurulu Müdürü Vekili Burhan Toy tarafından Belediye Başkanı Nergiz ve meclis üyelerine mazbataları verildi. Adliye binası çıkışından açıklama yapan Belediye Başkanı Nergiz, aldıkları mazbatanın Nusaybin halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Nergiz şöyle konuştu:

"Biz bundan sonra özellikle Nusaybin'de yaşayan bize oy veren vermeyen herkese şunu söylemek istiyoruz. Biz Nusaybin'i temsil etmek üzere bütün atanmışlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, halkımızla Nusaybin'i kalkındırmak, huzura kavuşturmak, sorunlarına hep birlikte çözüm bulmak adına davet ediyoruz. Barışa, kardeşliğe, huzura vesile olmasını temenni ediyoruz."

Nergiz ve beraberindekiler daha sonra Nusaybin Belediye binasına gelerek görevlerine başladı.