HDP'li belediye şehit yakınlarını işten çıkardı

MARDİN (İHA) – Mardin'de HDP'li Belediye Başkanının seçimi kazanmasının ardından şehit yakınları işten çıkarıldı.

HDP'li Ahmet Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinin ardından şehit yakınlarının işten çıkarma işlemi başlatıldı. Konuyla ilgili konuşan HAK- İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, 2'si şehit yakını 30 kişinin işine son verildiğini ve sendikalı olsun olmasın tüm işçilerin haklarını korumak üzere harekete geçtiklerini söyledi. Cihan, “Yerel seçimlerde el değiştirmesi nedeniyle Büyükşehir ve Derik belediyelerinde mobbing uygulaması ile ilgili baskıları biz yaşadık. Büyükşehir ve Derik ile bu sorunu paylaştık. Derik'te çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Büro personelimiz bizim birçok üyemiz temizlik işlerine gönderildi. Siyasi tasarruf olduğunu biliyoruz. Hukuki süreçte ne gerekiyorsa yapacağız. Sendikalı olsun olmasın herkesin hakkına sahip çıkacağız. Kayyum döneminde biz sözleşme MARSU'daki yetkili DİSK olduğu halde işçilerin lehine çıkması için müdahil olmuştuk. Tüm işçiler için konuya müdahil olacağız. Bize ulaşan sorunların takipçisi olacağız. En son dün 30 kişilik liste geldi hepsi yüksekokul mezunu ve çıkış yaşandı hepsinin takipçisiyiz. Şehit yakını o listede 2 kişi bize gelen bilgiler içinde henüz onlara ulaşamadık. Onlara da ulaşacağız” dedi.

Ağabeyi PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan ve hala bulunamayan Ebru Kaya da HDP'li belediye başkanının göreve başladığı gün hiçbir gerekçe göstermeden kendisini işten çıkardığını söyledi. Kaya, “Ekmeğimizle oynadılar can ağabeyimi aldılar. Allah yanlarına kar bırakmasın. Biz devletimizin sonuna kadar arkasında durmaya devam edeceğiz. Onlara devlet gereğini zaten yapacaktır” diye konuştu.