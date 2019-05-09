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HDP'li gençler HDP'li belediye başkanını darp etti iddiası

MARDİN (İHA) – Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir grup HDP’li gencin meclis üyelerinin yakınlarını işe aldığını savunarak Belediye Başkanı Nalan Özaydın ve yardımcısı İbrahim Çoko’yu parti binasında bir odaya kilitleyerek darp ettiği iddia edildi.

MARDİN (İHA) – Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir grup HDP'li gencin meclis üyelerinin yakınlarını işe aldığını savunarak Belediye Başkanı Nalan Özaydın ve yardımcısı İbrahim Çoko'yu parti binasında bir odaya kilitleyerek darp ettiği iddia edildi.


İddiaya göre, HDP'li Mazıdağı Belediye Meclis Üyeleri kendi yakınlarını belediyede işe yerleştirmek istedi. Bunun olmasını istemeyen HDP Gençlik Kolları üyesi olduğu belirtilen H.T. ve arkadaşları, parti binasında Belediye Başkanı Özaydın ve yardımcısı Çoko'yu bir odaya kilitledi. HDP'li gençlerin odaya kilitledikleri Özaydın ve Çoko'yu darp ettiği ileri sürüldü.


Olayın ardından Özaydın ve Çoko İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendilerini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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