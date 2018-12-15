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Hekimoğlu Trabzon kafilesi Mardin'de coşkuyla karşılandı

TFF 3.

Lig'de mücadele eden Hekimoğlu Trabzon kafilesi Mardin'de coşkuyla karşılandı.


Lig'de mücadele eden Hekimoğlu Trabzon, Şanlıurfa ekiplerinden Karbel Karaköprü Belediyespor ile oynayacağı maçın öncesinde Mardin'e geldi. Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve basın mensuplarından oluşan heyeti, Mardin Kızıltepe Trabzonspor Taraftarlar Başkanı İbrahim Aydın, çiçeklerle ve yöresel halk oyunları ekibiyle karşılandı.


Mardin'in tarihi ve turistlik mekanlarını gezen heyet daha sonra maç için Şanlıurfa'ya geçecek.

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