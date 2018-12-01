Helikopter kaza tatbikatı nefes kesti

Zorlu parkurlar içinde yaralıları kurtarmak için mücadele eden sağlık ekipleri senaryo gereği kurtardıkları yaralıları ambulansa yetiştirmek için saniyelerle yarıştı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimi tarafından 30 personel ile gerçeği aratmayan helikopter enkaz alanına yaklaşım ve uluslararası bina işaretleme tatbikatı yapıldı. 3 gün boyunca dağlık alanda kamp yapan sağlık ekipleri birçok kez yaralıları kurtarmak için zorlu kış şartlarına aldırmadan mücadele ederek tatbikatın son gününde basın mensupları önünde senaryo gereği hazırladıkları helikopter kazası tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikata İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Servet Yıldız, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcıları Dr. Hasan Timurağaoğlu, İsa Aydoğan, Mardin 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Dr Osman Ballı ve başhekim yardımcıları, Afet ve Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Uzman Feyzi Özünal, Mardin UMKE ekipleri tatbikat koordinatörleri ile 30 UMKE personeli ve UMKE'de gönüllü çalışanlar katıldı.

"Ekiplerimizin daima hazır olmalarını sağlamak için tatbikatlarımıza devam edeceğiz"

Tatbikat öncesi basın mensuplarına bilgi veren Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, "Tatbikatın amacı oluşabilecek bir afette ekiplerin doğru ve hızlı müdahale etmelerini sağlamaktır. Mardin UMKE ekiplerimiz Sultanköy bölgesinde 3 gündür kamp gerçekleştirdiler. Burada arkadaşlarımızın olayda intikal kabiliyeti, yol emniyetinin alınması, yaralıların sağlıklı bir şekilde çıkarılıp ilgili sağlık kuruluşlarına taşınması işlemini izleyeceğiz. Bu anlamda UMKE olarak değişik zamanlarda ve acil durumlarda ekipleri hazır hale getirmek için tatbikat yapmaktayız. Ekiplerimizin daima hazır olmalarını sağlamak için bundan sonra da tatbikatlarımıza devam edeceğiz. Bu çalışma için de katkı veren tüm ekip çalışanlarımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. UMKE ekipleri ve 112 sağlık ekiplerinin senaryo gereği gerçekleştirdiği tatbikat gereği; 30 Kasım 2018 tarihinde saat 14.00 sularında hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle görüş mesafesi düşen ve Mardin ili Artuklu ilçesi Sultan köyü mevkilerinde Diyarbakır iline doğru ilerleyen eğitim helikopteri Sultan köyü dinlenme tesisleri alanına düştü. 112 komuta kontrol merkezine ilk çağrının düşmesi ile olay yerinin hemen yakının da bulunan tesis görevlisi helikopterin düştüğünü ve düştüğü kısımda bulunan binaları da yıktığını belirtmesi üzerine harekete geçen ekipler UMKE ve 112 ekipleri ile olay yerine geçti. Olay yerinde 7 yaralı olduğu bilgisini alan komuta kontrol merkezi UMKE ekiplerine olay yerinde enkaz olabileceği enkaz alanındaki yaralı ihtimaline karşı triaj sonrası bina işaretleme yapmasını istiyor. Yaralılar tıbbi uç noktaya teslim edildikten sonra hastaların hastanelere nakli sağlanarak tatbikat sona erdi" dedi.

Sağlık çalışanlarının aşırı yağış ve zorlu arazi koşullarında gösterdiği mücadele tatbikatı izleyen vatandaş ve sağlık ekiplerinden tam not aldı.