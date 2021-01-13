Hercai dizisi ekibinden köy okulunda kurulan kütüphaneye destek

Kütüphanenin açılışına Hercai dizi ekibi de destek verdi.

Midyat Ortaca İlk-Ortaokulu bünyesinde kurulan kütüphanenin açılışına Kaymakam Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Kalendar Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, okul idare ve yönetimi, çocuklar ve köy sakinleri katıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Dundar, kütüphanenin yapımında emeği geçen Hercai dizisi ekibine teşekkür etti. Kaymakam Dundar, "Umarız ki daha nice böyle güzel hizmetlere vesile olurlar. 2020'de birçok bölgede okumaya yönelik tesisin açılışını ve temelini atmış olduk. Bu da bunlardan bir tanesi" dedi.

Hercai dizi oyuncusu Gülçin Hatıhan ise kısa bir süre önce internette bu kütüphane için yardım arayışlarını duyduklarını söyledi. Hatıhan, "Yapımcımız bu anlamda çok ilgilendi sağ olsun ne kadar kitap ihtiyacınız varsa hatta kütüphane yaptırılmadıysa, kütüphanenin dolapları masaları biz yaptıralım, bilgisayarlarını ve yazıcılarını biz sağlayalım dediler. Biz de bu vesile ile bu okula bir fayda sağlamış olduk. Çocukların sevincini bu okulla kütüphane ilgili heyecanlarını görebiliyoruz. Okudukça büyüyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.