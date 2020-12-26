Hristiyanlar Doğuş Bayramını online kutladı

Mardin'de kısıtlamalar nedeni ile bir araya gelemeyen Hristiyanlar, Doğuş Bayramını online olarak kutladı.

Her yıl 25 Aralık'ta Hristiyan bayramı ve milat yortusu olarak bilinen Doğuş Bayramı bu yıl Artuklu ilçesinde bulunan Kırıklar Kilisesinde, kilise görevlileri ve papaz yardımcıları ile birlikte ayin yapılarak kutlandı. Kırklar Kilisesi papazı Gabriel Akyüz bu yıl korona virüs nedeni ile bayramların sönük geçtiğini, Hristiyan cemaatinin evden izlemesi için töreni online yaptıklarını söyledi. Ayrıca törende Türkiye'nin ve dünyanın korona virüsten kurtulması için ritüelleri içerisinde bulunan özel Meryem Ana duası yaptıklarını ifade etti. Papaz Akyüz, ''Doğuş Bayramı dediğimiz çok önemli bir bayramdır. Bildiğiniz gibi korona virüs nedeniyle bayramlar çok sönük geçmektedir. Şimdi gördüğünüz gibi bu bayramı 10 kişilik bir grupla papaz yardımcıları dediğimiz diyakuslarımız ve 4-5 kişi cemaat olarak katıldı. Biz online olarak cemaatimize bu yayını yaptık. Evlerinde hiç olmazsa herkes bulunduğu yerde seyretsin ve bu bayramın bereketini alabilsin. Bizim özel bir duamız var. Bu özel dua Meryem Anaya yönelik bir duadır. Çok uzun ve çok önemli bir duadır. Bu hastalığın bütün dünyadan kalkması için Türkiye'mizden, bölgemizden ve kilisemizden kalkması için, hastalara şifa vermesi için özel bir dua takdim ettik'' dedi.

Kırklar Kilisesi papazı Gabriel Akyüz, bütün Hristiyan aleminin Doğuş Bayramını tebrik etti.