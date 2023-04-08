İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Mardin'de vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mazıdağı ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Mardin program çerçevesinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile Kızıltepe, Nusaybin, Midyat ilçelerinde temas ve incelemelerde bulundu.

Mazıdağı ilçesinde "Süt Sağım Makinesi ile Temiz ve Hijyenik Süt Üretimi Projesi" çerçevesinde çiftçilere süt sağım makinesi dağıtımı törenine katılan Ersoy daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile Kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu.

Mazıdağı düğün salonunda gerçekleştirilen ve yaklaşık bin kişinin katılım sağladığı program Kuran tilaveti ve dua ile başladı.

Programda konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, huzuru bozmak isteyenlere hiçbir şekilde fırsat vermeden ağız tadıyla nice ramazanlara hep birlikte kavuşma temennisinde bulundu.

Mardinli vatandaşların sofrasına misafir olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirten Ersoy, “Her şeyden önce hem Valimize, hem Kaymakamımıza hem de onların değerli çalışma arkadaşlarına bu kıymetli hizmetlerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bu davete icabet etmenizden, Ramazan ayının verdiği birlik ve beraberlik ruhuna uygun bir şekilde bu sofrada buluşma nezaketini, duyarlılığını göstermenizden ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Bu güzel günlerin, bu mübarek günlerin hürmetine Allah memleketimizi, vatanımızı her türlü kazalardan, belalardan, kötülüklerden, fitnelerden ve fesatlardan beri eylesin. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde yaşanan deprem felaketinde, ülkemiz ve vatanımızın bütünlüğü için hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.” dedi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ta yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle Ramazan ayına buruk başladıklarını söyledi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, “Büyükşehir Belediyemizin himayelerinde, Mazıdağı Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen iftar programına katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Kendisine kadim kentimiz Mardin'e hoş geldiniz diyor hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler dolayısıyla vatandaşlarımızı kaybettik, yaralılarımız var. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” şeklinde konuştu.