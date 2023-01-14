İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'un Başkanlığında değerlendirme toplantısı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yapılan, devam eden ve planlanan çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katılmak üzere Mardin'e geldi.

Toplantı, Vali Mahmut Demirtaş'ın Mardin genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili Bakan Yardımcısı Ersoy'a bilgiler vermesiyle başladı. Mardin genelinde tamamlanan, yürütülen ve planlanan çalışmaların tüm detaylarıyla ele alındığı toplantıda ilçe kaymakamları da ayrıntılı sunumlar gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Ersoy'un çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmenin ardından toplantı son buldu.

Toplantıya; Vali Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Emniyet Müdür Vekili Salman Çelik ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen katıldı.