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İftarda öğrencilerle buluştu

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, öğrencilerle iftar yemeğini birlikte açtı.



Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Dargeçit Anadolu Lisesi Oğuzhan Bingöl Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek iftar hazırlıklarını ve yemekhaneyi denetledi. Ardından Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonunu ziyaret etti. Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen iftar programına, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile birlikte İl Müftüsü İsmail Çiçek, Dargeçit Kaymakamı Rızvan Eroğlu ve Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy da katıldı.



Öğrenciler ile bir araya gelen Sarı, onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Eğitim öğretim yılı değerlendirmesini öğrencilerden alan Sarı, öğrencilerin meslek ve başarı hayalleri için düzenli ve disiplinli çalışmanın etkileyici faktör olduğunu kaydetti.

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