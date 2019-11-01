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İHA eşliğinde yapılan Türk ve Rus ortak devriyesi bitti

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askerleri katıldığı ortak devriye 4 saat süren devriye sona erdi.

Devriyeye katılan askerler İHA nezaretinde görevlerini tamamladı.


Türkiye ve Rusya arasında yapılan mutabakatın gereği Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya'nın katıldığı ilk kara ortak devriyesi Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Sevimli köyü karşısında bulunan Suriye'nin Derbesiye Kasabasına bağlı Şeyrik köyünde saat 12.00'da başladı. Resulayn'dan Kamışlıya ve Derbesiye bölgesinde başlayan ortak kara devriyesi 4 Türk zırhlı aracı ve 4 Rus zırhlı aracı ile yapıldı. Daha önce EYP'lerden temizlenen güvenli bölgede gerçekleştirilen devriyelere İHA'lar da eşlik etti. Suriye'nin Şerik köyünün güneyine doğru 10 kilometre gidildi. Yaklaşık 4 saat süren devriye sona erdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tekrar Türkiye sınırına giriş yaptı.

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