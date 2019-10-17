İHA muhabirini darp edip, telefonunu gasp eden zanlılar serbest bırakıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11 Ekim'de Hamam Sokakta terör örgütü YPG tarafından atılan havan mermisi ve roket saldırısı sonrası çekim yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine saldıran ve örgüt lehine sokaktaki vatandaşları devlete karşı kışkırtan 4 kişi gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Zanlılardan biri savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 3 kişi ise tutuklanma talebi ile sevk edildiği bir üst mahkemede adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatının 3. gününde Hamam Sokakta sivil vatandaşları hedef alan terör örgütü YPG'nın saldırısının ardından mahallede çekim yapan İHA Muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal'ı hedef alan 4 şüpheli Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı. İfadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen ve görüntülerde muhabire küfürler yağdıran Z.A. savcılık tarafından serbest bırakılırken, İHA muhabiri Beril Solmuşgül'e yumruk atan ve cep telefonunu cebinden zorla gasp edip parçalayan bir süre önce PKK/KCK terör örgütü ile iltisatlı olduğu gerekçesi ile öğretmenlikten uzaklaştırılan ve ardından yeniden göreve iade edilen Serdar İlhan, kameralar önünde hakaret eden ve örgütü savunan açıklamalar ile mahalle halkını devlete karşı kışkırtan okul müdür yardımcısı Haşim Baran, esnaf M.A. ise tutuklanma istemiyle sevk edildikleri bir üst mahkemede yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, Beril Solmuşgül o görüntüler ile vatansever vatandaşlar tarafından tebrik ve takdir toplarken, sosyal medya ve terör örgütü propagandası yapan yayın kuruluşları tarafından hedef gösterilerek, ölüm tehditleri almaya devam ediyor.