İHA'nın haberi ses getirdi 7 yaşındaki Şeymanur tabletine kavuştu

Mardin'in Mazıdağı ilçesine tableti olmadığı için 1 kilometre yol yürüyüp arkadaşının evinde canlı derse katılan 7 yaşındaki Şeymanur'a tablet hediye edildi.

Mazıdağı ilçesine bağlı Kayalar Mahallesine ikamet eden 7 yaşındaki Şeymanur Kaya, canlı derse katılmak için her gün 1 kilometrelik yol yürüyerek arkadaşının evinde canlı derse katıldı. İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberin ardından harekete geçen Eğitim Bir-Sen yöneticileri Şeymanur Kaya'yı evinde ziyaret ederek, doktor olmak hayali kuran Şeymanur'a tablet hediye etti.

Tableti alan Kaya, İhlas Haber Ajansı ve Eğitim Bir-Sen yöneticilerine teşekkür etti.