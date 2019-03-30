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İHA'nın haberi ses getirdi

Mardin’in Midyat ilçesi Bağlar Mahallesinde yağmurdan dolayı 8 kişinin mahsur kaldığı bölgede aynı sorunun yaşanmaması için belediye ekipleri tarafından boru döşendi.

Mardin'in Midyat ilçesi Bağlar Mahallesinde yağmurdan dolayı 8 kişinin mahsur kaldığı bölgede aynı sorunun yaşanmaması için belediye ekipleri tarafından boru döşendi.


Bağlar Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağmur dolayısıyla 2'si çocuk 8 kişinin mahsur kalmıştı. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalanların kurtarıldığı bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı MARSU ekipleri gelerek yola boru döşedi. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haberin ardından harekete geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU ekipleri 8 kişinin mahsur kaldığı bölgede aynı sorunun yaşanmaması için yola boru döşedi.


Döşenen borularla birlikte artık bölgede su birikintisi olmayacağı belirtildi.

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