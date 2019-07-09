İki din tek bahçe

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabul edilen tarihi Zeynel Abidin Camisi ile Mor Yakup Kilisesi'nin oluşturduğu kültür-inanç parkı yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Tek avluda iki inancın bulunduğu bölge ziyaretçi akınına uğruyor.

Nusaybin ilçesinde, aynı avluda bir taraftan Hz. Muhammed'in 13. Kuşaktan torunu olan Zeynel Abidin'in ismini taşıyan cami ile bitişiğindeki Mor Yakup Kilisesi'nin bulunduğu alan, yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Tek avluda iki inancın temsil edildiği kültür ve inanç parkı, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

“Zeynel Abidin Cami ve Mor Yakup Kilisesi, turizme katkı sağlıyor”

Nusaybin'de bulunan Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi'nin bölge turizmine büyük katkı sağladığını belirten Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin'in, Türk İslam ve Süryani eserleri açısından önemli bir kültür merkezi olduğunu söyledi. Nusaybin'de 3 yıl boyunca güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen terör operasyonları sonucunda bölgenin huzur içinde inanç ve tarih turizmine kapılarını açtığını ifade eden Vali Yaman, “8 bin yıllık tarihi bir geçmişi var. Mardin merkez Artuklu ve diğer 9 ilçemiz bu eserlerin bir kısmını bünyesinde barındırıyor. Mardin'e gelen misafirler sadece Artuklu'yu gezmiyor. Savur, Midyat, Beyazsu, Kızıltepe, Dara, Sultan Şehmus gibi hem İslami hatıraların olduğu hem de Süryani kültürüne ait eserlerin olduğu mekanları gezme şansı buluyor” dedi.

“Hedefimiz 5 milyon 500 bin turist”

Mardin'in dünya kenti olma yolunda önemli adımlar atığına dikkat çeken Vali Mustafa Yaman, şöyle devam etti:

“2018'de 3 buçuk milyon turist hedef koymuştuk ve hedef fazlası ile gerçekleşmişti. Bunun 750 bini yatılıydı. Bu sene 1 milyon yatılı 5 buçuk milyon turist hedefimiz var. 2018 de Mardin'de misafir rekoru kırmıştık. 2019'da rekor üzerine rekor kıracağız. Yabancı turist oranımız yüzde 12'idi bu oran artıyor.”

Bölgede huzur hakim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve İçişleri Bakanlığının terörle mücadelesi ile bölgede huzurun hakim olduğunu kaydeden Vali Yaman, şu ifadeleri kullandı:

“Operasyonlar devam ediyor. Ama son bir buçuk yıldır bölgede huzur hakim oldu. Böyle olunca hem idareci olarak biz hem vatandaşlar keyif alıyor, huzur buluyoruz. Ayrıca Mardin halkının bu huzurun sağlanmasına katkısı çok büyük.”

Mor Yakup Kilisesi görevlisi Daniel Çepe ise, Mor Yakup Kilisesi'nin Dünyanın ilk üniversitesi olduğunu ifade etti. Cepe, “Zamanında burası yatılı okuldu. 800 ila bin arasında öğrencisi varmış. Burada dersler, felsefe, biyoloji, mantık, edebiyat, tıp, hukuk dersleri görüyorlarmış. Burası milattan önce 300 yıllarında Roma döneminden kalma bir yapıdır. Zamanında burası kilise değilmiş. Orijinal vaftizhane imiş. Şuan restorasyonda olduğu için yine turlara açıyoruz. 7 bin üzerinde turist geldi. 8. ayda restorasyonu bitecek, turist gelmeye devam ediyor. Bu sene umarız daha fazla turist gelir. Burası UNESCO tarafından geçici koruma listesinde yer alıyor. Mor Yakup Kilisesi ve Zeynel Abidin Cami arasında daha önce 6 tane yerleşim yeri vardı. 2008 ve 2010 yılında evler vardı ve Bakanlık tarafından istimlak edildi ve kültür inanç parkı oldu. İlk başlarda tepki vardı ama şuan keşke daha önce yapılsaydı deniyor” diye konuştu.