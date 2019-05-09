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İl Emniyet Müdürü Onar, kontrol noktasında polislerle iftar yaptı

Mardin İl Emniyet Hasan Onar, kontrol noktasında görev yapan polisleri ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.


İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Özel Harekat Şube Müdürlüğü kontrol noktasında görevli polisleri ziyaret ederek, birlikte iftar yaptı. İl Emniyet Müdürü Onar, İçişleri Bakanlığı ve devletin destekleri ile vatandaşın canla başla güvenliğini sağlayan polislerin bölgede huzur için büyük bir özveri ile çalıştığını söyledi. Polis memurları ile birlikte vatanın birlik ve bütünlüğü noktasında dua eden Onar, “Mardin'in ve ülkemizin huzuru için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı uygulama noktasında polislerimizle birlikte orucumuzu açtık. Mardin ve Türkiye'nin huzuru için görev yapan tüm polis ve özel harekat ve silahlı kuvvetlerimizi Türkiye'nin her yerinde, karada, denizde, dağda, bayırda görev yapan güvenlik güçlerimizle görev başındayız. Bizde Mardin'in huzuru için elimizden geleni ve PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, tüm terör örgütlerine karşı dimdik ayaktayız ve gece gündüz çalışmaktayız. Bize bu imkanları sunan Cumhurbaşkanımıza, Mardin Valisine ve devletimize teşekkür ederiz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin” dedi.

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