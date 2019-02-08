İl Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan okul müdürlerine uyarı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında, okul müdürleriyle ikinci dönem başı toplantısı yapıldı. Toplantıda, okullarda gerçekleştirilen uygulamalar, öğretim ve yöntem teknikleri, sınav uygulamaları, zümreler, ortak müfredat takibi, ders materyalleri, dil eğitim kampları, ortak sınavlar gibi konular görüşüldü. Toplantıda müdürlere hitap eden Yakup Sarı, “Okullarımızın eğitimini şekillendirecek olanlar sizlersiniz. Bulunduğunuz makamlar var olan problemleri çözüme kavuşturma makamıdır. Okullarımızda sadece öğretim notları yüksek bireyler değil vatansever, elinden ve dilinden zarar gelmeyecek, ülkesine ve milletine yararı dokunacak bireyler yetiştirmenizi istiyorum” dedi.