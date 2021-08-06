İlçe belediyesinden hizmet görmeyen çarşı esnafı dertlerine çare arıyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde belediyeden hizmet görmeyen çarşı esnafı dertlerine çare arıyor.

Tarihi çarşı esnafı Artuklu Belediyesinden beklediği hizmeti göremeyince dertlerine çare aramaya başladı. Esnaf, gelen yerli ve yabancı turistlerin gördükleri kötü manzara karşısında rahatsız olduklarını belirtti. İstediği çöp kovasını Artuklu Belediyesinden alamadığını iddia eden Uğur Şimdi, çöp kovasını büyükşehir belediyesinden alıp kendisinin getirdiğini söyledi. 20 yıldır esnaf olan Şimdi, “Bir Mardinli olarak bu çarşıya yapılan hizmetlerden memnun değilim. Halk olarak da memnun değiliz. Gelen misafirimizi burada iyi karşılayamıyoruz. Çünkü çarşının hijyeni ve temizliği yok. Bir çöp kovasını dahi buraya dikemiyorlar. Çevre aydınlatması yok. Şikayetlerimizi Artuklu Belediyesi'ne ilettik. Bakarız, olur, hallederiz dediler. Ama gelip buraya el atmadılar. Denetimsizlik, sorumsuzluk hat safhada. Burası turizm kenti. Çarşı köy hayatına dönmüş. Gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz, rahatsız oldukları için buranın kötü manzarasını sosyal medyada alaycı yayınlıyorlar. Biz de bundan rahatsız oluyoruz. Bu hepimizin ayıbı, belediyenin ayıbı, Mardin halkının ayıbı. Sorumsuzluk ve denetimsizlik var. Bu durum gerçekten hoş değil içler acısı” dedi.

Çöp kovası için Artuklu Belediyesinden ricada bulunduğunu ifade eden Şimdi, “Artuklu Belediyesi getirmez oldu. Belediye buranın denetimsizliğini, sorumsuzluğunu bildiği halde çöp kovasını getirmedi. Kendi gücümle büyükşehir belediyesinden alıp buraya getirdim. Çünkü bu hepimizin ayıbı, rezaleti ve eksikliğidir. Biz bundan dolayı da şikayetçiyiz. Bir çöp kovasının bir kıymeti yok. Ama gel gelelim belediyenin üzerine düşen vazifeyi yapmamasından biz yakınıyoruz. Saat 16.00-17.00 arasında burası adeta köy yollarına benzer. Buraya gelen turistlerimiz buradan kaçar oluyor. Burnunu, ağzını, yüzünü, gözünü tutuyor ve gidiyor. Çünkü buranın kasaplarının çöpü, akan suları, çarşıyı doldurur. Kötü kokudan ve kötü manzaradan dolayı hepimiz rahatsız oluyoruz” diye konuştu.