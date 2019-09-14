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İlçe milli eğitim müdürü aday öğretmenlere seminer verdi

Mardin’in Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydemir, aday öğretmenlere hizmet içi eğitim programına kapsamında seminer verdi.

Mardin'in Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydemir, aday öğretmenlere hizmet içi eğitim programına kapsamında seminer verdi.


Seminerde konuşan Aydemir, öğretmenlik mesleğinin sınırlarının sadece sınıflardan ve bahçe duvarlarında ibaret olmadığını söyledi. Aydemir, "Bu sınırların ötesine aşan, ufku ve vizyonu geniş meslektaşlarımız, aziz vatanın evlatlarını aydınlık bir istikbale hazırlıyorlar. Öğretmen bir ideal aşılayandır. Memleketin dört bir yanında taze ruhları işleyen, onlara ustalıkla dokunan ve bilginin can suyu ile nesiller filizlendiren öğretmenlerimiz ülkeler değil, gönüller fetheder. Milli hafızamızda ve benliğimizde çok özel bir yere sahip olan, tarihimizin her döneminde adından saygıyla söz edilen bir meslek grubuyuz. Öğretmenlerin, milletimizin kaderini tayini noktasında çok önemli bir rolü vardır" dedi.

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