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İlçe Milli Eğitim Müdüründen Süryani öğrencilere Paskalya ziyareti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Milli Eğitim Müdür Ümit Çetin, Süryani öğrencileri ve aileleri ziyaret ederek Paskalya Bayramı’nı kutladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Milli Eğitim Müdür Ümit Çetin, Süryani öğrencileri ve aileleri ziyaret ederek Paskalya Bayramı'nı kutladı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Mehmet Şefak Kavak, Odabaşı ve Günyurdu Mahallelerinde Süryani ailelere bayram ziyaretinde bulundu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ziyaret eden Çetin, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı.


Daha sonra açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Çetin, "Bugün Paskalya Bayramı münasebetiyle Hristiyan vatandaşlarımızın okullarımızda okuyan çocukları için köylere geldik. Çocuklarımıza hediyeler getirerek bayramlarını evlerinde, köylerinde kutlamaya çalıştık. Mardin bir şehir olarak çok kültürlü, birçok dinin birçok görüşün olduğu bir kenttir. Bizler de Hristiyan çocuklarımızın okullarına, arkadaşlarına daha çok ısınması ve okullarını, arkadaşlarını benimsemeleri açısından bu tür ziyaretleri önemli görüyoruz. İnşallah hoşgörü anlamında devamı olacaktır" dedi.


Hristiyan öğrenciler ve aileler de İlçe Milli Eğitim Müdürünün Bayram ziyaretinden dolayı mutluluğunu dile getirdi.

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