İnşaat sektörünün sorunları Mardin'de tartışılacak

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mardin Şubesi, 8 Aralık Cumartesi günü Türkiye'nin inşaat sektörünün devlerini Mardin'de bir araya getirerek sektörün sorunlarını gündeme alacak.

MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Hamiliğinde ve MÜSİAD Mardin Şubesi ev sahipliğinde yapılacak programda “İnşaat sektörü sorun ve çözüm önerileri” konulu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Programı yapılacak.

MÜSİAD Mardin Şube Başkan Vekili Mehmet Nurettin Kasap, düzenlemiş olduğu basın toplantısında programla ilgili açıklamalarda bulundu. Kasap, Almanya'da 3 bin 800, Avrupa'da 25 bin müteahhit varken, Mardin de bin, İstanbul'da 90 bin, Türkiye'de muhtemelen 240 bin müteahhit olduğunu belirtti. Düzenlenecek program kapsamında müteahhitler için düzenlemeleri görüşeceklerini dile getiren Kasap, yeni düzenleme ile müteahhit sayısını düşürerek, yurt dışına açılmak ve gayrimenkul borsası oluşturmak istediklerini vurguladı.

Mardin'de yabancılara gayrimenkul satışının yasak olduğunu belirten Kasap, "Türkiye'de 4 il ile birlikte yabancılara gayrimenkul satışının yasak olduğu illerden biriyiz. 27.10.2008 tarih ve 14273 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca Mardin ilinin tamamı kamu yararı ve ülke güvenliği açısından yabancılara satış yapılamıyor. Güvenlik açısından da hiçbir sorunumuz yok, bu yasağın ivedilikle kaldırılması için uğraşacağız. Sadece tarihi alan ve SİT bölgeleri bu yasağın kapsamına dahil edilmesi yeterli bir tedbir olabilir" dedi.

Kasap, ayrıca düzenlenecek olan programda, özel ve resmi çalışan müteahhitlerin sorunlarının ele alınacağını, imalatçıların sorunları ile taşeronların sorunları irdeleneceğini ifade etti.