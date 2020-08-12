İnternetten fatura ödeme noktası için başvurdu 12 bin lirasından oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde telefon satışı yapan Mehmet Ertaş, fatura ödeme noktası bayisi olmak için internetten başvuru yaptı 12 bin lirasını kaptırdı. Ertaş, başka esnafın da bu tuzağa düşmemesi için savcılığa başvurduğunu ifade etti.

Kızıltepe Urfa Caddesi üzerinde telefon ve telefon aksesuarları satışı yapan Mehmet Ertaş, Kurban Bayramı'ndan önce fatura ödeme noktası açmak için internet üzerinden bir firmanın geri ödemesiz 50 bin lira hibe desteği verdiğini gördü. Firma ile iletişime geçen Ertaş, bayilik limitinin açılması için firma hesabına 12 bin lira gönderdi. Ancak Ertaş iddiaya göre parayı yatırdıktan sonra bir daha firmaya ulaşamadı.

“Kimsenin bu şekilde dolandırılmaması için savcılığa verdik”

Mağdur edildiğini ifade eden Ertaş, söz konusu firma hakkında savcılığa başvurduğunu söyledi. Ertaş, “Bu bayramdan önce bir firmayla görüşme yaptık. Görüşmeden sonra fatura ödeme noktası için adamlar bizden limitin açılması için 12 bin lira istedi. Biz talebine istinaden 12 bin lirasını gönderdik. Ardından limitimiz açılmadı. Bu firma dolandırıcı bir firmadır. Kimsenin bu şekilde dolandırılmaması için savcılığa verdik. 12 bin lira civarı bir mağduriyetimiz oldu. Bu adamın yakalanması ve diğer esnaf arkadaşlarımızın zarar görmemesi için devletimizden yardım istiyoruz” dedi.