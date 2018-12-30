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Irak'tan gelen ABD konvoyu Kamışlı'da

Irak’tan gelen ve ABD’ye ait olduğu belirtilen konvoy, Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Heseke kentine bağlı Kamışlı ilçesine geldi.

Irak'tan gelen ve ABD'ye ait olduğu belirtilen konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Heseke kentine bağlı Kamışlı ilçesine geldi.


Nusaybin'in karşısında bulunan YPG işgalindeki Kamışlı ilçesinde gece saatlerinde hareketlilik yaşandı. Irak'tan geldiği ve ABD'ye ait olduğu belirtilen çok sayıda tırlık konvoy, Kamışlı'ya geldi. Bazı tırların üzerinde zırhlı araçlar olduğu görüldü. Konvoyun geçişi sırasında havai fişekler atıldı.

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