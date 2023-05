İş dünyasından Mardin ekonomisine farkındalık

Türkiye'de İş Dünyası dergisi, 18'inci sayısının tanıtımını turizm ve gastronomi kenti Mardin'de ‘Ekonomi Zirvesi' programıyla gerçekleştirdi.

İş dünyasının ileri gelen isimlerine sayfa ayırarak, piyasayı yakından takip eden Türkiye'de İş Dünyası dergisi, önceki gün, Mardin'de, çevrimiçi katılıma da açık olan ‘Ekonomi Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Sektörün değerli isimlerinin katılım sağladığı programın sonunda, piyasa liderlerine teşekkür plaketleri takdim edildi.

“Kadim şehrin, Türkiye ekonomisindeki rolü büyüyor”

Türkiye'de İş Dünyası dergisinin genel yayın yönetmeni olarak öncülük ettiği programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Celal Toprak, gerçekleştirdikleri bu programla Mardin ekonomisine dikkat çektiklerini belirterek; “Mardin'de Ekonomi Zirvesi gerçekleştirmek amacıyla bir araya geldik. Bu sayede kadim şehrin, Türkiye ekonomisinde rolünün büyümesi için ufak çaplı da olsa bir farkındalık çalışması oluşturmuş oluyoruz. Aynı zamanda Mardin'i, dergimizin son sayısında ayrıntılı olarak işlemiş bulunuyoruz. Çok değerli Mardinli iş insanları, sevgili Mardin Belediye Başkanı ve Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere burada bulunan herkese 'hoş geldiniz' diyorum. Online olarak da katılıma açılan bu program, hem TGRT hem de İhlas Medya Grubu tarafından yayınlanacaktır” ifadelerini kullandı.

“Güneydoğu'nun önemli turizm şehirleri arasında”

Celal Toprak'tan sonra katılımcılara teşekkürlerini sunarak söze başlayan Mardinliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Kaya: “Beni bilenler bilir her ne kadar İstanbul'da olursam olayım aklım fikrim her zaman Mardin'de olmuştur. Çünkü nerede olursak olalım Mardinliler olarak bir yanımız her zaman bu topraklardadır" diye konuştu.

11 ilde gerçekleşen depremlere hatırlatma yapan Nedim Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bildiğimiz gibi Mardin, Güneydoğu'nun önemli turizm şehirleri arasında yer alıyor. Türkiye ekonomisinde büyük payı olan turizm sektörünün Mardin'e katkısının artırılmasını ve bu sayede şehrimizin layık olduğu konuma gelmesini istiyoruz. Bakanlıklarımız, Valimiz, Belediye Başkanımız ve iş insanları başta olmak üzere tüm yetkililerle beraber Mardin'in gelişimine katkı sağlamalıyız. Mardin'e özellikle yatırım yapılmasını rica ediyorum.”

“Lojistik sektöründe de lider konumundayız”

Mardin Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş ise söz konusu Ekonomi Zirvesi'nin anlam ve önemine dair şöyle konuştu: “Sizleri tarihin en eski yerleşim yerlerinden birinde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Yapısı itibarıyla üretken olan Mardin, gelişmeye açık bir şehirdir. Bu nedenle tarım, sanayi, lojistik ve turizm alanlarındaki proje önerilerinin ülkemize faydalı olacağını düşünüyorum. Mardinimiz Türkiye'nin en önemli buğday, kırmızı mercimek ve üzüm üretim merkezlerine sahiptir. Bilhassa GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) sulama kanallarının tamamlanmasıyla tarımsal faaliyetlerin daha da artacağına inanıyoruz. Çünkü şehrin ekonomisi tarıma dayalı bir sisteme dönüştü. Bununla birlikte lojistik sektöründe de lider konumundayız. Turizm sektöründe ise yaklaşık 100 bin kişiyi istihdam sağlıyoruz. Çünkü Mardin denince akla turizm gelir."