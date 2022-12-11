İş yerinin duvarı ile araç arasında sıkışan şahıs yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı. Kaza sırasında dükkanının önünde bulunan çalışan, duvar ile araç arasında sıkışarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Fırat Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerindeki bir dükkana çarparak durabildi. Dükkan önünde bulunan F.Ü. isimli çalışan, duvar ve araba arasında sıkıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.