İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İş yerinin duvarı ile araç arasında sıkışan şahıs yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir iş yerinin duvarına çarptı. Kaza sırasında dükkanının önünde bulunan çalışan, duvar ile araç arasında sıkışarak yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Fırat Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerindeki bir dükkana çarparak durabildi. Dükkan önünde bulunan F.Ü. isimli çalışan, duvar ve araba arasında sıkıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.