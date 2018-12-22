İstanbul yatırım zirvesinde DİKA'ya altın değerler ödülü

Türkiye'nin en büyük ekonomi organizasyonlarından biri olan '2. İstanbul Ekonomi Zirvesinde' Dicle Kalkınma Ajansı ‘Altın Değerler´ ödülüne layık görüldü.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) bu yıl ikincisi düzenlenen 'İstanbul Ekonomi Zirvesinde' TRC3 Bölgesi olan Mardin, Batman, Siirt, Şırnak yatırım fırsatlarını değerlendirme, bölgeye yerli ve yabancı yatırımcı, sermaye getirme faaliyetleri ile birlikte istihdama katkı sağlamasından dolayı en başarılı ajans ödülü aldı.

İstanbul'da Tarihi Çırağan Sarayı'nda 'Küresel Ticaret Savaşında Türkiye'deki Yatırım Fırsatları' mottosuyla düzenlenen 2. İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile bazı bakanların yanı sıra iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve yatırımcılar katıldı. 2. İstanbul Ekonomi Zirvesi 10 ülkeden 500'den fazla iş adamının katılımıyla düzenlendi. Gerçekleştirilen 'Altın Değerler' ödül törenine iş, sanat ve cemiyet hayatından 400 davetli katıldı.

Mardin dünya kenti oldu

Açılış konuşmalarının ardından hem ulusal hem de uluslararası alanda faaliyet gösterip başarılı olanlara 'Altın Değerler' ödülleri verildi. DİKA adına ödülü Genel Sekreter Yılmaz Altındağ aldı. Ödül töreninde konuşan Genel Sekreter Altındağ, bu ödülü almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Altundağ, "İlimiz ve bölgemiz yatırım fırsatları için önemli bir dönemden geçiyor. Gelin fırsatı kazanca dönüştürelim. Hem TRC3 Bölgesindeki Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak kazansın hem de siz kazanın. Bu konuda devletimizin ve özellikle hükümetimizin oluşturduğu huzur iklimi ile birlikte yatırım konusunda ciddi fırsatlar doğduğunu ve sadece yerli değil yabancı yatırımcılarında başta Mardin olmak üzere bölgemize gelmeye başladı. Mardin dünya kenti oldu" dedi.