İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtfaiye personelinden öğrencilere yangın eğitimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, öğrencilere yangın eğitimi verildi.


Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda okullarda yangın eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca Ortaköy Abdurrahman Boy Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenci ile personellere yangın eğitimi ve yangın sırasında yapılması gerekenler hakkında eğitim verildi. Yangın konusunda öğrencilerin bilinçlenmelerinin amaçlandığı teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşen eğitimde öğrencilerin yangın oluşması durumunda ne yapmaları gerektiğini aktaran itfaiye personelleri, yangın tüpünün nasıl kullanılacağı da uygulamalı olarak gösterildi. Öğrencileri, yangın anında herhangi bir yere saklanmamaları konusunda uyaran personeller, olası bir yangında bina içerisinde bulunan öğrenci ve personellerin nasıl tahliye edilmesi gerektiği de anlattı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından okul bahçesinde gerekli tüm tedbirlerin alınmasının ardından çıkarılan küçük çaplı yangın tam teçhizatlı itfaiye kılık ve kıyafeti giyen personeller tarafından söndürüldü. Bu bölümde öğrenciler yangına nasıl müdahale edildiği ve ne şekilde söndürülebileceğini pratikte görme şansı yakaladı.


Eğitim, öğrencilerin konu hakkında sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.