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İtfaiyeciler 9 yavru köpek için seferber oldu

Mardin’in Midyat ve Nusaybin ilçelerinde itfaiye ekipleri, 8’i donmak üzere olan, 1’i de gider borusuna sıkışan 9 yavru köpeği kurtardı.

Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerinde itfaiye ekipleri, 8'i donmak üzere olan, 1'i de gider borusuna sıkışan 9 yavru köpeği kurtardı.


Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerinde itfaiye ekipleri 9 yavru köpek için seferber oldu. Midyat'ta, vatandaşlardan yeni doğmuş 8 yavru köpeğin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş bir arazide donmak üzere olduğu ihbarını alan ekipler, hemen bölgeye geldi. Köpekleri bulundukları yerden alarak, yiyecek ve içecek veren ekipler, daha sonra Mardin Hayvan Koruma Barınağına bilgi vererek, köpekleri geçici olarak bir garajda barındırdı. Köpeklerin barınağa götürüleceği belirtildi.


Nusaybin'de ise, itfaiye ekipleri Bahçebaşı Mahallesi'nde bulunan hidro elektrik santralinin su gider borusuna yavru bir köpeğin sıkıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa sürede santrale gelen ekipler, spiral ve ayırıcı kesici yardımıyla yavru köpeği bulunduğu yerden zarar görmeden kurtardı.

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