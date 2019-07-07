İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtfaiyenin erken müdahalesi ekinlerin yanmasını önledi

Mardin’in Midyat ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı anızların bulunduğu tarlada yangın çıktı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı anızların bulunduğu tarlada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın, ekili arazilere ulaşmadan söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Midyat'a bağlı Barıştepe Mahallesi'nde anızların bulunduğu tarlada yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi ile olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın, ekili arazilere sıçramadan söndürüldü.


Yangın nedeniyle yüz dönümlük ot, anız ve meşe alanının kül olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.