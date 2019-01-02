İYİ Parti Nusaybin yönetimi AK Parti'ye geçti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde İYİ Parti'den istifa eden İlçe Başkanı Murat Turan ve yönetimi, AK Parti'ye katıldı.

Nusaybin'de geçtiğimiz günlerde partilerinden istifa eden eski İYİ Parti İlçe Başkanı Murat Turan ve yönetimi, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen törene, AK Parti İl başkanı Faruk Kılıç ve çok sayıda partili katıldı. Kılıç, geçen hafta Saadet Partisi Derik ilçe başkanının da partilerine katılım sağladığını belirterek, Turan ve yönetiminin de AK Parti saflarında siyasete devam edeceklerini ifade etti. Nusaybin'in yıllarca terör yüzünden yıprandığını anlatan Kılıç, “AK Parti hükümetleri olarak özellikle çukur siyasetinden sonra yıkılan, parçalanan, horlanan Nusaybin'de yeniden bir nefes oluşturma adına ciddi bir hamle yaptık. Yaklaşık 1,5 milyar TL'lik bir yatırım yapıldı. Bu da Türkiye'de bir ilçede yapılan yatırımların maksimumunu gösteriyor. AK Parti Nusaybin'e her zaman önem vermiştir. Nusaybin terör örgütleri tarafından farklı zihniyetler tarafından yıkıldı, yakıldı. AK Parti olarak burayı tekrar modern bir şehir haline getirebilmek için ciddi yatırımlar yaptık. Yıkılan Nusaybin'i yeniden inşa ettik. Bu inşa sürecini yavaş yavaş bitiriyoruz. Yapılan konutların bir etabını ocak, bir etabını şubat, tamamını da mart ayı içerisinde sahiplerine teslim edeceğiz. Tabi hizmetlerimiz devam edecektir” dedi.

"Gece gündüz çalışacağız"

İYİ Parti'de siyasetini sürdüren arkadaşlarının yanlarında yer almaya karar verdiğini dile getiren Kılıç, “Burada zor şartlarda faaliyet gösteren ilçe teşkilatımı canı gönülden kutluyorum. Önceki dönemde bu zor görevi yapan ilçe yönetimlerini kutluyorum. Nusaybin'de siyaset yapmak zor ve meşakkatli bir iştir. Önümüzde yerel seçimler var, Nusaybin'e yaptığımız bu yatırımların karşılığını almayı hedefliyoruz. Buna inancımız tamdır. Üç ay boyunca gece gündüz çalışarak, 'Nusaybin'e nasıl katkı sunarım' mantığıyla hareket ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Allah'ın izniyle daha önce AK Parti'nin kalesi olan Nusaybin'i tekrar AK Parti'ye kazandırma konusunda gayret göstereceğiz” diye konuştu.

“İYİ Parti, HDP ve CHP millete fayda sağlayamaz”

Eski İYİ Parti İlçe Başkanı Murat Turan ise, ilçe yönetimi, kadın kolları ve gençlik kolları olarak istifa ettiklerini aktardı. Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini kaydeden Turan, şunları söyledi:

“Bu süre zarfında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine inandığımız ve devletimizin bekası için milletimizin geleceğinin teminat altına alınmaya çalışıldığı bu dönemde siyasiler de üzerine düşeni yapıp toplumu aydınlatmalıyız. Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve partisi bu mücadelede başı çekmektedir. Bölge ve ülke şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda ne İYİ Parti'nin ne HDP'nin ne de CHP'nin bu millete fayda sağlamayacağına kanaat getirerek mensubu bulunduğumuz İYİ Parti'den istifa ediyor ve sizin huzurunuzda AK Parti'ye katılımımız gerçekleştiriyoruz.”