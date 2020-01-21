Jandarma ekipleri taşların arasına gizlenmiş silah ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Dargeçit ilçesi, sözde Kerboran kırsal alanında, Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları tarafından icra edilen operasyon neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen depo içerisinde, taşların arasına gizlenmiş ve poşete sarılı vaziyette 1 adet Kalaşnikof (AK-47) marka piyade tüfeği, 1 adet şarjör, 30 adet fişek ele geçirildi.