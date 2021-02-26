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Jandarma oto hırsızlarını 67 kamerayı inceleyerek yakaladı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde park halindeki aracı çalan hırsızlar, jandarma ekiplerinin 67 kamerayı incelemesinin ardından Derik ilçesinde yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki aracı çalan hırsızlar, jandarma ekiplerinin 67 kamerayı incelemesinin ardından Derik ilçesinde yakalandı.


Kızıltepe ilçesine bağlı Akziyaret Mahallesi'nde A.K. isimli şahsa ait Fiat Fiorino marka araç, Hububat Ticaret Merkezi yakınında park halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda aracın Kızıltepe-Viranşehir karayoluna çıktığı fakat PTS'lerden geçmediği tespit edildi. Bunun üzerine yol üstünde bulunan işletmelere ait toplam 67 kamera tek tek incelenerek aracın izi sürüldü. Aracın en son Derik ilçesi Boyaklı Mahallesi'ne giriş yaptığı ancak çıkış yapmadığı görüldü. Araştırma alanını Boyaklı Mahallesi üzerinde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, çalınan araç ve çalan şahsı kısa sürede mahallenin 500 metre dışında kanal boyunda yakaladı. Araçta bulunan İ.T. ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, M.Ş. ise hırsızlık suçundan gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince hırsızlık olayına konu olan aracın sahibine teslim edildiği öğrenildi.

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