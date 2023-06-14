Jandarma Teşkilatı'ndan Vali Demirtaş'a 184. kuruluş yıl dönümü ziyareti

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184'üncü yıl dönümü sebebiyle gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ve Jandarma Teşkilatı'nın 184'üncü yılının hayırlı olmasını temenni eden Vali Demirtaş, Jandarmanın; aynı azim, kararlılık ve vatan sevgisiyle yurdun bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını korumak amacıyla ülkenin en ücra köşelerinde dahi üstün bir hizmet göstermekte olduğunu söyledi.

Jandarmanın, yaptığı işlerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gurur kaynağı olacağına yürekten inandığını belirten Vali Demirtaş, “Milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz fedakârca görev yapan devletimizin köklü ve deneyimli kurumlarından biri olan Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Teşkilat bünyesinde görevini gerçekleştirirken şehit olan tüm jandarma mensuplarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyor, gazilerimize minnet duyuyor, ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden fedakârca görev yapan Jandarma Teşkilatımızın kıymetli mensuplarını ve değerli ailelerine sevgi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Vali Demirtaş'a kabullerinden dolayı teşekkür eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler verdi.