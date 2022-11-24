Jandarma ve polisten üniversite öğrencilerine 'flört şiddeti' eğitimi

Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerine “KADES” ve “KADINA EL KAL-KA-MAZ” eğitimi verildi. Eğitimler Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde görevli uzman eğitimciler tarafından verildi. Eğitim, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Vali Kılıçlar Salonunda gerçekleştirildi. Öğrenciler eğitimin verildiği salonu tamamen doldurdular. Öğrencilere ayrıca flört şiddeti konusunda bilgilendirme de yapıldı.