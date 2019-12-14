Jandarmadan öğrencilere yardım eli

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından örnek bir davranış sergilenerek öğrencilere kışlık ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Ayrıca okullarda tespit edilen ihtiyaçlar da yine jandarma tarafından giderildi.

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Erişti İlkokulu ve ana sınıfında okuyan öğrencilere, giyecek ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu. Okulun eksiklerini tespit eden ekipler, okula Atatürk büstü ve jeneratör de aldı. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden, Midyat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal'a Midyat İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Muharrem Durmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, köy muhtarı Abdülbaki Turan ve öğretmenler eşlik etti. Komutanlar sınıflarda öğrencilerin hediyelerini bizzat takdim etti.

Erişti Mahallesi Muhtarı Abdülbaki Turan, "Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Erişti İlkokulu öğrencilerine, giyecek ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundular. Kendilerine teşekkür ederiz. Organizasyon kedileri tarafından yapıldı" dedi.

Erişti İlkokul Öğretmeni Vildan Güllüce, bu yardımlardan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür ettiğini söyledi. Güllüce, "Sene başında komutanlarımız okulumuzu ziyaret ederek bizi sevindirdiler. Bir isteğimiz olup olmadığını sordular. Biz de Atatürk büstü istedik kendilerinden. Onun dışında kendilerine bıraktık aslında, bize ne tür yardımlarda bulunabileceklerini, giyim olabilir, ayakkabı olabilir, bu tarz şeyler konuştuk. Komutanlarımız sağ olsunlar. İlçe jandarma ekipleri sağ olsun öğrencilerimize çok güzel ve anlamlı yardımlarda bulundu" diye konuştu.

Organizasyon sonunda, komutanlar, öğretmen ve öğrenciler birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.