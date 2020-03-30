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Jandarmadan vatandaşlara kurallara uyulması çağrısı

Mardin’in Savur ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Mardin'in Savur ilçesinde jandarma ekipleri, vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.


Yeni tip korona virüs salgının yayılmasına karşı alınan tedbirler her geçen gün artılırken görevleri başındaki güvenlik güçleri de vatandaşların korona virüs tehlikesine karşı bilinçlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Savur İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında kırsal bölgelerdeki sorumluluk alanlarında virüs'ün yayılmasına karşı koruyucu kurallara uyulması çağrısında bulundu. Kişisel bakım ve hijyene dikkat çeken ekipler, 65 yaş ve üstü vatandaşlara ihtiyaçları halinde jandarmaya haber vermesi gerektiği çağrısı yaparken seyahatleri iptal etmeleri uyarısında bulundu.

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