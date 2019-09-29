Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: 6 gözaltı

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 kilo 264 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Mercimekli Mahallesi'nde görevli güvenlik korucuları tarafından bir otomobil ve önünde seyreden bir motosiklet şüpheli bulundu. Dur ihtarı çekilen otomobil ve motosikletin sürücüleri kaçınca güvenlik korucuları havaya uyarı ateşi açtı. Şüphelilerin buna rağmen kaçması üzerine bölgede jandarma tarafından geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda ilk olarak araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, sarılmış vaziyette içimlik esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişi de gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ünün götürüldüğü Midyat Devlet Hastanesinde yapılan tahlillerinde uyuşturucu kullandıkları tespit edildi. Sürücüye, uyuşturucu ve alkollü ara kullanmaktan toplam 6 bin 169 lira, emniyet kemeri olmadan kullanmaktan 108 lira para cezası kesilip, sürücü belgesine 5 yıl 6 ay el konuldu. Kullanılan araç da trafikten men edildi.

Bölgede operasyonunu sürdüren jandarma ekipleri daha sonra da motosikletin izine ulaştı. Motosikleti takip eden ekipler üzerinde bulunan 2 kişinin, kırsal bir alanda taş parçaları arasına çuval içinde uyuşturucu sakladığı tespit etti. Şahıslar gözaltına alındı, çuvalda bulanan 6 kilogram 264 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şahıs, ifadeleri alınmak üzere Midyat Devlet Hastanesindeki muayenelerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.