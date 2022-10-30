İhlas Haber Ajansı

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JASAT ekiplerinin 6 saatte aydınlattığı cinayetin zanlısı tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde evinin bahçesinde ölü bulunan kadının katil zanlısı, jandarma ekiplerince 6 saatten kısa sürede yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinin bahçesinde ölü bulunan kadının katil zanlısı, jandarma ekiplerince 6 saatten kısa sürede yakalandı.


Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Eşme Mahallesi'nde A.İ. isimli kadın evinin bahçesinde öldürüldü. Mardin İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin dikkatli ve detaylı araştırmaları ile 6 saatten kısa bir sürede cinayet zanlısının M.İ. olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince M.İ., suç aleti ile birlikte yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

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