Jeoloji Mühendisi Çelik, Mardin'deki çok katlı yapılara dikkat çekti

Mardin'in deprem bölgesinden uzak olması ve eski kentten yeni kente göç oranının yüksek olması, çarpık kentleşmenin yoğun yaşanmasına neden oluyor. Ancak Mardin'in büyük ve riskli fay hatlarına yakın olduğunu belirten Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, çok katlı binalardan kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Mardin'de deprem riskinin az olduğunu belirten Çelik, Mardin'de sanayi ve endüstri alanlarında rahatlıkla yatırım yapılabileceğini, depremden kaynaklı zararın oluşmayacağını ifade etti.

"Yüksek binalardan kaçınmalıyız"

Mardin'den kayda değer büyük bir fay hattı geçmemekte olduğunu hatırlatan Çelik, "Devletimiz bu bölgeye gerek endüstriyel gerekse sanayi alanında yatırımlar yapabilir. Çünkü deprem bölgesi olarak en risksiz bölgelerden birisidir. Ancak burada bina yapılacağı zaman yüksek binalardan kaçınmalıyız. Silopi, Adıyaman ve Diyarbakır fay hattı bu gölgeye yakın olduğu için bizim Mardin bölgemizde kesinlikle yüksek katlardan kaçmamız lazım. Mardin bölgesinde Mazıdağı ve Kızıltepe arasında küçük bir fay hattı geçmektedir. Fay hattına yakın bölgede yapı ve konut yapmamamız gerekmektedir" şeklinde konuştu.