Jeoloji mühendisinden dere yatağındaki evlerin boşaltılması uyarısı

Karadeniz bölgesine düşen son yağışları değerlendiren jeoloji mühendisi Fahri Çelik, bölgede eğimin çok yüksek olduğunu ve fazla yağış aldığını söyledi. Çelik, Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşların genel itibarıyla dere yataklarında yerleşim alanı seçmesiyle sellerde can ve mal kayıpları olduğunu değerlendirdi. Dere yatağında yaşayan tüm vatandaşların acil bir şekilde taşınması gerektiğini belirten Çelik, "Şu an bunun çözümü dere yatağında yaşayan insanların oradan taşınması gerekmektedir. Taşınmadıkları takdirde birkaç yıl içinde dere yine taşar. Derenin özgür bir şekilde akması gerekir" dedi.