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Kadınlar çiniyi akademik düzeyde öğreniyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) kadınlar, görsel sanat öğretmeni, çini uzmanı Sultan Çaça’dan akademik düzeyde çini eğitimi görüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) kadınlar, görsel sanat öğretmeni, çini uzmanı Sultan Çaça'dan akademik düzeyde çini eğitimi görüyor.


Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Müdürü Aslı Gülden Çiçek'in çabalarıyla merkezde ilk kez düzenli bir programla Çaça tarafından kadınlara akademik düzeyde çini sanatı eğitimi verilmeye başlandı. ADEM'deki proje 3 aşamadan oluşuyor. İki yıllık usta programı çerçevesinde başarılı olan kursiyerlere ustalık belgesi verilecek. Eğitimini tamamlayan kursiyerler kendi özel çini atölyelerini açabilecek. Ayrıca eğitimin sonunda belgesini alan kursiyerler fark eğitimi alarak diploma programlarını tamamlayabilecek. Akademik düzeyde verilecek olan eğitimin yanı sıra üretimlerde yapılarak projenin ikinci ve üçüncü aşamalarını hayata geçirerek projenin tamamlanması hedefleniyor.


Çiniyi en ince ayrıntılarına kadar kadınlara öğrettiklerini belirten Çaça, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kızıltepe'de çini kursunu biz veriyoruz. Bölge halkı daha çok çiniyi Kütahya'dan ibaret biliyor. Bunun tarihine baktığımız zaman milattan önceye dayandığını söyleyebiliriz. Yapılan araştırmalara göre çini ve seramik sanatının ilk örnekleri Mezopotamya bölgesinde ortaya çıktığı görülüyor. Cumhuriyetten buyana bu sanat unutulmaya yüz tuttu. İnsanlık tarihi kadar eski olan bu sanatı biz akademik düzeyde veriyoruz. Bu sanatın en ince ayrıntılarına kadar öğrencilerle paylaşıyoruz. Desinatörlük eğitimi 3-4 ay veriyoruz" dedi.



"Çini ile uğraşırken stres atıyorum"


Kadın kursiyerlerden Pınar Akikol, "Çiniye ilk başladığımda çini hakkında hiç bilgim yoktu. Kendimi değerli hissedebilmek için ve okur yazar olmadan bir işe yaradığımızı hissedebilmek için buraya geldim. Burada çok güzel zaman harcıyorum. Çiniye başladığımdan beri çok sakin bir ev hanımı oldum. Çini ile uğraşırken stres atıyorum, mutlu oluyorum" diye konuştu.

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