Kadınlar Süper Ligi'nde Mardin fırtınası esti

Çorum'da yapılan Masa Tenisi Süper Lig'in son etabında Merit Grup Real Mardin Kadınlar Klasman Grubu'nu lider bitirdi.

Masa Tenisi Süper Lig'in son etabı Çorum'da gerçekleştirildi. Merit Grup Real Mardin, Batman Belediye'yi 4-3, Denizli Spor'u 4-0, Hatay Spor'u 4-0 yenerek oynadığı 3 maçı aldı. Mardin ekibi 2021-2022 Kadınlar Klasman Grubu'nu lider bitirdi.

Galibiyet sevinci yaşadıklarını belirten Kulüp Antrenörü İzzettin Atasever, “Lig çok zorlu ekiplerden kurulu, çok çalıştık, emek harcadık, alın terimizin karşılığını Klasman grubunu lider tamamlayarak aldık. Sporcularımızı gösterdikleri bu başarılardan dolayı kutluyorum. Bu zorlu süreçte bizlere çok büyük maddi ve manevi desteği olan sponsorumuz Merit Grub'a Mardin Masa Tenisi ailesi olarak minnettarız. Kulüp başkanımız Zafer Karataş'a şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Beytullah Birlik'e ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Sporcuların önemli başarılara imza attığını söyleyen Kulüp Başkanı Zafer Karataş da, “Öncelikle antrenörlerimizi ve sporcularımızı gönülden kutluyorum. Çok iyi takımlara karşı çok önemli başarılara imza attılar. Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlarla mücadele etmek Mardin'imizi en üst seviyede temsil etmek ve Mardin'imizin tanıtımına katkı vermek ayrıca bizleri gururlandırıyor. Takımımızın bu başarısı geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Önümüzdeki sezona daha iddialı bir takım kurup Mardin'imizi Avrupa kupalarında temsil etmek istiyoruz. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, yönetim kurulumuza ve diğer bütün paydaşlarımıza katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.