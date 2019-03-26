İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kafası demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kafası demir korkuluklarına sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Nusaybin Yeşilkent Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Devlet Demir Yolu akaryakıt pompası çevresindeki demir korkulukların arasında kafası sıkışan yavru köpek mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru köpeği titizlikle sıkıştığı yerden kurtardı.


Köpeğin kurtarılmasına sevinen vatandaşlar, itfaiyecilere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.