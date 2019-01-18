Kahraman: “99 projeyle Mardin'e katkı sunacağız”

AK Parti'nin Mardin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Vejdi Kahraman, 99 projeyle kente katkı sunacaklarını ifade etti.

AK Parti Mardin İl Yönetimi ve Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Vejdi Kahraman, gazetecilerle bir araya geldi. Kahraman 99 proje ile Mardin'e katkı sunacaklarını belirtti. Kahraman, 1 Şubat'ta proje tanıtım toplantısı ile tüm Mardin halkına projelerin detaylı bir şekilde açıklayacaklarını kaydetti.

İl Başkanı Faruk Kılıç ise, gönül belediyeciliği ile Mardin'e hizmet için hazır olduklarını kaydetti. Kılıç, “Aday arkadaşlarımız Mardin belediyeciliğinde yeni bir heyecan ve yeni bir çehre ve soluk getireceklerdir. Son iki yıl içerisine baktığımız zaman kayyum arkadaşlarımızın yaptığı hizmetlere baktığımız zaman Mardin'in 20 yılda neler kaybettiğini görüyoruz. Sadece 2 yıl içerisinde yollar yapıldı. Hizmetler götürüldü. Çevre düzenlemeleri yapıldı. Sosyal belediyecilik anlamında ciddi hizmetler yapıldı. Gençlik merkezleri ve kadın yaşam merkezleri kuruldu. Bunların hepsini kayyumlarla gördük. Bunlar yeterli mi? Hayır yeterli değil. Bunun için biz bu projelerin üzerine projeler kurmalıyız. Yaşanabilir bir kent kurmak adına kadrolarımızla hazırız. 20 yıl içerisinde yapılamayan hizmetleri 31 Mart seçimlerinde karnesini milletimiz dolduracaktır” dedi.